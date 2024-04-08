Петр Аваков подарил Таганрогу «Азовский проект» Петра I»

В Чеховской библиотеке Таганрога была представлена общественности книга «Азовский проект» Петра I». Ради этого Таганрог посетил автор данного фундаментального 800-страничного труда Петр Аваков — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела гуманитарных исследований Южного научного центра Российской академии наук.

Книга «Азовский проект» Петра I» вышла в юбилейном 2022 году, когда широко праздновался 350-летний юбилей со дня рождения первого российского императора. К этой дате был приурочен конкурс Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) «Петровская эпоха в истории России: современный научный взгляд». Грант РФФИ позволил ростовскому ученому завершить свои многолетние научные исследования и воплотить их в монографии. Во всех отношениях весомое издание, выпущенное в свет Санкт-Петербургским издательством «Историческая иллюстрация» тиражом 300 экземпляров, Петр Ашотович Аваков посвятил памяти своего отца. По словам автора, первый экземпляр он передал в дар Донской публичной библиотеке, второй – таганрогской Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова, теперь эта книга ждет своих заинтересованных читателей в отделе «Центр краеведческой информации».

В монографии приводится множество интересных фактов о сравнительно малоизученном азово-черноморском направлении политики Петра I, с которым были связаны его первые новации и военные успехи.

В 1696–1711 годы в Северо-Восточном Приазовье была предпринята уникальная попытка реализовать масштабный колонизационный проект, призванный обеспечить продвижение России в Черное море. Заключение Константинопольского мира с Османской империей и начало Северной войны в 1700 г. лишь отсрочили воплощение этих планов. За пятнадцать лет на берегах Азовского моря была создана новая административно-территориальная единица с многотысячным населением, основана первая в истории России военно-морская база, построен ряд крепостей. В это же время был получен ценный опыт пограничного взаимодействия с Османской империей и Крымским ханством, но попытка нормализовать конфликтогенную ситуацию в регионе не удалась. Из-за военного поражения царя в Прутском походе 1711 года «Азовский проект» потерпел крах и оказался в тени громких побед России в войне со Швецией, что предопределило и его историографическую судьбу. Книга написана на основе широкого круга письменных и изобразительных источников – как опубликованных, так и хранящихся в девятнадцати российских и зарубежных архивах, музеях и рукописных собраниях библиотек. Многие из них впервые введены в научный оборот.

Издание иллюстрировано копиями подлинных карт, планов и чертежей. Среди них – проект Волго-Донского канала начала XVIII века. Именно Петр I впервые высказал идею соединениях двух основных водных артерий России каналом со шлюзами (Волга протекает по местности значительно ниже Дона). Эта идея была реализована почти два с половиной столетия спустя – при другом великом государственном деятеле Иосифе Сталине. Но даже в середине ХХ века эта стройка потребовала от народа огромных жертв…

Владимир Прозоровский, фото автора