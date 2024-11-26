Главная » Культура

Песни советского кино звучали в библиотеке Таганрога

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Чеховской библиотеке Таганрога прошел концерт учащихся вокального отделения детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского и студентов специальности «Вокальное искусство» Таганрогского музыкального колледжа. Они исполнили памятные старшим поколениям песни из отечественных кинофильмов и мультфильмов прошлого века.

Культура

Многие советские художественные фильмы вошли в сокровищницу шедевров мирового кинематографа. Что же касается советских мультиков, то они до сих пор признаются высшим достижением искусства мультипликации. Во всем этом немалую роль сыграли поэты-песенники и композиторы, благодаря творчеству которых мультипликационные и художественные фильмы еще больше наполнились эмоциями, чувствами, смыслом.

В этот вечер в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова песни из отечественных кинофильмов и мультфильмов прошлого века исполнили учащиеся вокального отделения Таганрогской детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского, студенты специальности «Вокальное искусство» Таганрогского музыкального  колледжа, а также студент РГК им. С.В. Рахманинова Артем Абакумов.

Музыкальный вечер подготовила и провела Марина Юрьевна Гнилицкая, которая преподает вокал. Выступали её ученики, а также ученики её коллег по колледжу и школе Марины Евгеньевны Шульгиной, Виктории Валерьевны Соловьевой и Виктории Александровны Винокуровой. Кроме того, попурри песен из советского кино исполнила преподаватель музыкального колледжа пианистка Валентина Лимонова.

Многие присутствующие подпевали. А легко на сердце стало у каждого, кто побывал на концерте.

Ранее мы рассказали, что таганрогские «Огоньки» привезли несколько наград с престижного конкурса.

Владимир Прозоровский, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

концерт новости песни из кинофильмов Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru