Песни советского кино звучали в библиотеке Таганрога

В Чеховской библиотеке Таганрога прошел концерт учащихся вокального отделения детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского и студентов специальности «Вокальное искусство» Таганрогского музыкального колледжа. Они исполнили памятные старшим поколениям песни из отечественных кинофильмов и мультфильмов прошлого века.

Многие советские художественные фильмы вошли в сокровищницу шедевров мирового кинематографа. Что же касается советских мультиков, то они до сих пор признаются высшим достижением искусства мультипликации. Во всем этом немалую роль сыграли поэты-песенники и композиторы, благодаря творчеству которых мультипликационные и художественные фильмы еще больше наполнились эмоциями, чувствами, смыслом.

В этот вечер в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова песни из отечественных кинофильмов и мультфильмов прошлого века исполнили учащиеся вокального отделения Таганрогской детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского, студенты специальности «Вокальное искусство» Таганрогского музыкального колледжа, а также студент РГК им. С.В. Рахманинова Артем Абакумов.

Музыкальный вечер подготовила и провела Марина Юрьевна Гнилицкая, которая преподает вокал. Выступали её ученики, а также ученики её коллег по колледжу и школе Марины Евгеньевны Шульгиной, Виктории Валерьевны Соловьевой и Виктории Александровны Винокуровой. Кроме того, попурри песен из советского кино исполнила преподаватель музыкального колледжа пианистка Валентина Лимонова.

Многие присутствующие подпевали. А легко на сердце стало у каждого, кто побывал на концерте.

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Владимир Прозоровский, фото автора