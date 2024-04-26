Первый юбилей: кто стал лучшим бильярдистом «Красного котельщика» в 2024 году?

Пятый по счету корпоративный чемпионат по бильярду на кубок «Красного котельщика» провел для своих сотрудников Таганрогский котлостроительный завод (ТКЗ). В этом году турнир проходил в рамках программы «Больше, чем работа». Ее главная цель – улучшение условий жизни и работы сотрудников, обеспечение финансовой стабильности, забота о здоровье, профессиональное развитие. И в этом насыщенная корпоративная жизнь (в календаре ТКЗ – свыше 30 различных проектов) играет важную роль.

Тем, кто успел пристраститься к игре – увлекательной, динамичной, требующей «гроссмейстерского» подхода, когда при каждом ударе нужно думать на несколько ходов вперед, бильярд никогда не покажется скучным. И котлостроители, за пять лет ставшие настоящими поклонниками корпоративных турниров, знают это, как никто другой. Некоторые даже перефразируют известное выражение: «Если вам не нравится бильярд, значит, вы в него не играли». Котлостроители уверены, попробовав бильярд на вкус, уже невозможно остановиться…

Так было и в этот раз. Представители разных профессий и подразделений завода, опытные спортсмены и новички играли напряженно, эмоционально, азартно. Состязались в «Свободной пирамиде», больше известной как «Американка». Победителей, как и в прежние годы, определяли по олимпийской системе. Правда было и небольшое отличие – более сильные игроки давали фору менее сильным. За ходом баталий следил профессиональный судья. Турнир длился на протяжении целого дня, но победа того стоила. Лучшим игрокам были вручены кубок, медали, денежные сертификаты. Отдельно была проведена дополнительная биллия (серия ударов до первой ошибки) на специальный приз.

Победители чемпионата

1 место – Денис Суворин, дирекция по эксплуатации и ремонту.

2 место – Анатолий Белов, дирекция по закупкам и логистике.

3 место – Яна Колетник, дирекция по закупкам и логистике и Алексей Загуменный, цех металлоконструкций.

Победитель биллии — Александр Березович, цех корпусного оборудования.

Что думают участники юбилейного чемпионата по бильярду на кубок «Красного котельщика» об игре? Даем им слово.

У меня стаж в бильярде – 20 лет, участвовал во всех заводских турнирах. На прошлом состязании стал вторым, в это раз обыграл действующего чемпиона, – рассказывает победитель Денис Суворин. – Уверен, он на меня не в обиде. Дружба и азарт игры – главное, что нас объединяет в спорте. Хотелось бы поблагодарить родное предприятие за то, что традиция продолжается. Нам всем нужны перезагрузка, разрядка от повседневности, активный и интересный отдых – спорт для этого, на мой взгляд, лучше всего подходит.

Бильярд – универсальный вид спорта, который полезен и мужчинам, и женщинам, – считает «бронзовый» призер чемпионата Яна Колетник. – Для меня это второй турнир. Именно благодаря «Красному котельщику» я вернулась в бильярд, которым занималась в юности, а потом сделала долгий перерыв. Теперь «возвращаюсь в строй», стараюсь играть каждую неделю. Рада своему результату, но стремление к безусловной победе никто не отменял.