Первый в России археологический музей-заповедник «Танаис» отмечает свое 65-летие

Уникальное античное городище под открытым небом сохраняет историю III века до н. э.

Первому в России археологическому музею-заповеднику «Танаис» исполняется 65 лет. Уникальное пространство, хранящее античную историю, впервые открыло двери для посетителей 30 июля 1961 года. Об этом сообщил на своей странице в «Макс» заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Изучение городища Танаис, основанного боспорскими греками в первой трети III века до нашей эры, началось в 1853 году с экспедиции московского профессора Павла Леонтьева. Спустя столетие, в 1955 году, появилась идея создать на этом месте музей под открытым небом.

Сегодня «Танаис» привлекает сотни археологов и любителей истории. В его фондах хранится более 160 тысяч экспонатов: от античных амфор и украшений до редких плит с древнегреческими надписями. Городище оживает благодаря реконструкциям — здесь можно увидеть крепостную башню, хижину меота, деревянный мост через ров и другие объекты.

К юбилею сотрудники музея подготовили подарок для посетителей — всесезонную медиа-беседку с названием «Здесь взгляду живому откроется город у моря…». Подробнее об этом проекте будет сообщено дополнительно.

Фото: museum-tanais.ru