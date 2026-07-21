Главная » Культура

Первый в России археологический музей-заповедник «Танаис» отмечает свое 65-летие

На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

Уникальное античное городище под открытым небом сохраняет историю III века до н. э.

Культура

Первому в России археологическому музею-заповеднику «Танаис» исполняется 65 лет. Уникальное пространство, хранящее античную историю, впервые открыло двери для посетителей 30 июля 1961 года. Об этом сообщил на своей странице в «Макс» заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Изучение городища Танаис, основанного боспорскими греками в первой трети III века до нашей эры, началось в 1853 году с экспедиции московского профессора Павла Леонтьева. Спустя столетие, в 1955 году, появилась идея создать на этом месте музей под открытым небом.

Сегодня «Танаис» привлекает сотни археологов и любителей истории. В его фондах хранится более 160 тысяч экспонатов: от античных амфор и украшений до редких плит с древнегреческими надписями. Городище оживает благодаря реконструкциям — здесь можно увидеть крепостную башню, хижину меота, деревянный мост через ров и другие объекты.

К юбилею сотрудники музея подготовили подарок для посетителей — всесезонную медиа-беседку с названием «Здесь взгляду живому откроется город у моря…». Подробнее об этом проекте будет сообщено дополнительно.

Фото: museum-tanais.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура новости Таганрог Танаис
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru