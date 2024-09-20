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Первый на Дону музей подсолнечного масла собирается открыть предприниматель из Ростова

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Ростовский предприниматель Инна Куликова в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района планирует открыть первый на Дону музей подсолнечного масла, сообщает газета «Молот».

Новости Ростовской области

В 2024 году Инна Куликова начала производить нерафинированное подсолнечное масло. Продукция уже реализуется через популярные онлайн-платформы. На следующем этапе женщина планирует открытие музея в 100 км от Ростова.

«На площадках музея мы представим историю появления подсолнечного масла, будем рассказывать, как оно выпускается, поделимся технологиями его производства», — приводит «Молот» слова предпринимателя.

Будет у необычного музея и своя «фишка». На специальном оборудовании посетители смогут сами изготовить партию масла и забрать его с собой.

Изображение от chandlervid85 на Freepik

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Таганрогская правда
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