Главная » Новости Ростовской области

Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано


Радиационный фон не превышает естественных значений.

Новости Ростовской области

Дефект турбины привёл к отключению первого энергоблока Ростовской АЭС. Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».

После устранения неисправности на турбине энергоблок № 1 будет подготовлен к включению, говорится в сообщении. После этого он снова войдет в сеть и будет постепенно выведен на номинальную мощность, заявили в концерне.

В настоящее время на Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки № 3, энергоблок №2 с 24 августа — в плановом ремонте.

Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся и не превышает естественных фоновых значений, подчеркнули в сообщении.

Фото: «Росэнергоатом»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область РостовскаяАЭС
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru