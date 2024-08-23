Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети

Радиационный фон не превышает естественных значений.
Дефект турбины привёл к отключению первого энергоблока Ростовской АЭС. Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».
После устранения неисправности на турбине энергоблок № 1 будет подготовлен к включению, говорится в сообщении. После этого он снова войдет в сеть и будет постепенно выведен на номинальную мощность, заявили в концерне.
В настоящее время на Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки № 3, энергоблок №2 с 24 августа — в плановом ремонте.
Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся и не превышает естественных фоновых значений, подчеркнули в сообщении.
Фото: «Росэнергоатом»
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