Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети



Радиационный фон не превышает естественных значений.

Дефект турбины привёл к отключению первого энергоблока Ростовской АЭС. Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».

После устранения неисправности на турбине энергоблок № 1 будет подготовлен к включению, говорится в сообщении. После этого он снова войдет в сеть и будет постепенно выведен на номинальную мощность, заявили в концерне.

В настоящее время на Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки № 3, энергоблок №2 с 24 августа — в плановом ремонте.

Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся и не превышает естественных фоновых значений, подчеркнули в сообщении.

Фото: «Росэнергоатом»