Первые игры по информационной безопасности провели в Ростове

Они прошли в историческом парке «Россия – моя история».

Участники Игр — более сотни студентов различных факультетов ведущих вузов региона: ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), РАНХИГС, ДГТУ и РГУПС.

Во время отборочного этапа молодые люди попробовали свои силы в аналитике информационного пространства, анализе данных, научились противостоять противнику с помощью медиаресурсов и соцсетей. Одно из заданий – разработать случайно выбранный кейс и предложить решение проблемы в сфере информационной политики. По итогам отборочного этапа члены жюри выбрали 9 команд.

Финалисты «вышли» в реальное интернет-пространство. Каждая команда получила позитивный инфоповод, который должна была максимально распространить в соцсетях и СМИ. Так им предложили донести до аудитории информацию, например, о «Всемирном дне здоровья» или о «Дне флешки».

Члены жюри судили не только по количеству просмотров и откликов на контент, но и по способам его распространения. Экспертную группу возглавил известный военный блогер Даниил Безсонов («Неофициальный Безсонов»). Он дал каждой команде советы, а также прочитал лекцию по информационной безопасности.

По видеосвязи к участникам обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она подчеркнула важность их информационной работы в сети и пообещала: лучшие участники пройдут летнюю стажировку в «Лиге безопасного интернета».

Победителями Игр стали 4 команды. Их участники смогут получить работу в крупных донских компаниях сферы медиа и информационных технологий.

Добавим, организаторами форума выступили: АНО «Центр Медиастратегий» совместно с Правительством Ростовской области, Главным радиочастотным центром, Ростелекомом, ЦУР Ростовской области, Ростовским региональным отделением СЖР, НЦПТИ, ВГТРК «Дон-ТР», ТРК «Дон24», ИА «Южная служба новостей», а также историческим парком «Россия – моя история».