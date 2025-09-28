Первоклассников таганрогской школы № 6 посвятили в кадеты

В школе № 6 Таганрога состоялась торжественная линейка, на которой первоклассников посвятили в кадеты.

В последнее время в нашей стране стали возрождать ранее незаслуженно забытые традиции. Одна из них — кадетское движение, которое направлено на воспитание всесторонне развитых молодых людей, умеющих ценить и продолжать лучшие традиции духовности, физического совершенства и патриотизма.

На днях в средней школе № 6 первоклассников посвятили в кадеты. В торжественной линейке приняли участие гости: председатель Совета ветеранов погранслужбы Таганрога Евгений Волошин, врио начальника 6ПСО ФПС ГПС Виталий Марченко, начальник 23 ПСЧ Сергей Свиргунов.

Под звуки государственного гимна Российской Федерации вынесли российский триколор. Священный ритуал для каждого защитника Отечества всех поколений – это присяга, клятва в преданности Родине. Директор школы, депутат городской Думы Таганрога Оксана Муразян разрешает приступить к присяге.

В Клятве кадета, которую зачитал первоклассникам школьный учитель основ безопасности и защиты Родины подполковник запаса Анатолий Вадольский, есть такие слова: «Я, юный гражданин России, вступая в ряды кадетов, торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, свой народ, быть преданным своему Отечеству, добросовестно учиться, готовить себя к служению Родине, изучать и знать историю Отечества, быть дисциплинированным, честным и правдивым, ответственным за свои поступки, дорожить дружбой, кадетским братством, быть достойным высокого звания кадета и верным своему слову».

Юные кадеты дают обещания выполнять клятву. Теперь они по праву будут носить кадетскую форму. С чем их и поздравили почетные гости.

Кадеты-старшеклассники продемонстрировали присутствующим элементы строевой подготовки, четко выполняя команды своего командира.

В школе есть хорошая традиция: чтить память своих выпускников, которые отдали жизнь, защищая Отечество. В память о ребятах, погибших при исполнении воинского долга, Дмитрии Петриченко, Алексее Луповке, Алексее Нетребе, Вячеславе Микове на школьной стене у входа размещены мемориальные доски, к ним возложили красные гвоздики.

Школьники старших классов ведут поисковую работу. По доброй традиции, в день принятия присяги первоклассниками командиры классов получают поисковые задания, результаты которых можно увидеть в школьном музее Военно-морского флота.

По окончании торжественной церемонии под звуки марша Преображенского полка вынесли флаг, и одиннадцатиклассники закружились в кадетском вальсе.

О важности этого и подобных мероприятий беседуем с директором школы №6 Оксаной Муразян:

— Сегодня вопросы воспитания современного ребенка находятся в центре государственной политики в сфере образования. В одном из своих выступлений Президент РФ Владимир Владимирович Путин сказал: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм». В нашей школе патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач, ведь самая благоприятная пора для привития чувства любви к Родине — это детство и юность.

Именно поэтому, важным направлением школы является кадетское образование и программа дополнительного образования «Юный спасатель». Они определяют содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания детей.

Каждый год наши ряды пополняются первоклассниками, которых посвящают в кадеты на торжественной линейке. Посвящение в кадеты – это не просто формальный акт, это символ причастности к славным традициям служения Отечеству. Это принятие на себя ответственности за будущее своей страны, готовность защищать ее интересы и чтить ее историю. Это первый шаг на пути к взрослению и становлению быть достойным гражданином.

Кадеты России сегодня – это будущие защитники нашей Родины, патриоты страны. Патриотическое воспитание – процесс сложный и многогранный. Главное, подходить к этому делу с душой, добротой и любовью. Ну и, конечно, с энтузиазмом, опираясь на надежное плечо коллег. Всё, что вкладываем мы в наших детей сегодня, завтра даст соответствующие результаты.

Анатолий Ивашов, фото автора