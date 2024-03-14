Переустановку плавучего причала проведут в порту Таганрога

Запрос котировок в электронной форме по выбору подрядчика, который выполнит эти работы, объявило ФГУП «Росморпорт».

Как сообщает портал «ПортНьюз» со ссылкой на единую информационную систему в сфере закупок, максимальная цена договора составляет 14,97 млн рублей. Работы, при необходимости, должны включить ремонт подводной части корпуса и якорной системы плавучего причала № 9 в морском порту Таганрога. Они должны быть выполнены до 15 мая нынешнего года.

Напомним, что плавучий причал предназначен для швартовки пассажирских судов, служебно-вспомогательного флота, посадки и высадки пассажиров. Его строительство было завершено в мае 2023 года. В минувшем сезоне причал принял три теплохода — «Константин Федин», «Сергей Кучкин» и «Александр Радищев».

Фото Минтранс РО