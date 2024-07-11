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Перерасчет пенсии: жителей Ростовской области предупреждают о новых видах мошенничества

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Отделение Соцфонда России по Ростовской области предупреждает о новых видах мошенничества. Жителям региона поступают звонки или сообщения от неизвестных, которые представляются сотрудниками клиентских служб регионального Отделения СФР. Злоумышленники пытаются завладеть персональными данными.

#Официально

Мошенники звонят жителям и представляются сотрудниками клиентских служб Отделения СФР по Ростовской области. Неизвестные предлагают, в частности, перерасчет пенсии из-за якобы неучтенного стажа, помощь в оформлении услуг и перерасчете пенсии. Гражданам с инвалидностью поступают сообщения в мессенджере с предложением консультации в оформлении технических средств реабилитации.

Злоумышленники входят в доверие к гражданам – они называют реальные адреса клиентских служб Отделения СФР по Ростовской области. Предлагают запись на прием. Жителям поступает сообщение с кодом, который они просят назвать.

Отделение СФР по Ростовской области рекомендует: не сообщайте неизвестным свои персональные данные, не переходите по ссылкам в СМС. Специалисты регионального Отделения никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета на портале госуслуг.

В случае звонка с неизвестного номера следует как можно скорее прекратить разговор. Ответы на вопросы по пенсионному обеспечению и предоставлению мер соцподдержки можно получить по номеру единого контакт-центра 8 (800) 1-00000-1. Кроме того, граждан консультируют в официальных сообществах Отделения СФР по Ростовской области во Вконтакте и Одноклассники. Группы верифицированы. Это гарантирует гражданам, что они обращаются в региональное Отделение СФР.

«Специалисты Отделения СФР по Ростовской области не ходят по домам с предложением услуг. Все услуги по линии СФР предоставляются бесплатно. Большинство из них можно оформить онлайн на портале госуслуг, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР или в МФЦ», — сообщается в официальном комментарии.

Изображение от Freepik.

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Таганрогская правда
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