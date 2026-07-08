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Перечень приоритетных лекарств расширен на 149 наименований. Что вошло в список?

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Решение принято на основании предложений производителей.  

#В стране

Правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарственных средств, включив в него 149 новых наименований. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Об этом сообщает ТАСС.

В обновленный список вошли препараты, производство которых должно быть гарантированно налажено на территории России. Среди них — альбумин человека, дифтерийный и столбнячный антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол, лидокаин, тестостерон, тетрациклин, хлоргексидин и другие.

Для этих лекарств на территории страны должен быть развернут полный цикл производства. При организации выпуска таких препаратов разрешено привлекать государственную поддержку. Кроме того, медикаменты из перечня получают приоритет при госзакупках, что должно обеспечить стабильные поставки в поликлиники и больницы.

Решение о расширении списка было принято на основе предложений производителей. Как уточнили в кабмине, в перечень вошли «жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

Фото: © Евгений Мессман/ ТАСС

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Таганрогская правда

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