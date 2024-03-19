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Перебои с водой в Таганроге связаны с аварийными работами

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Андрей Фатеев попросил горожан отнестись к ситуации с пониманием.

Новости Таганрога

Таганрогский «Водоканал» проинформировал жителей о снижении параметров водоснабжения в границах Северного и Восточного районов Таганрога. Это связано аварийной ситуацией на главном канализационном коллекторе, говорится в сообщении. Специальные бригады уже приступили к работе.

Глава администрации города Андрей Фатеев в своем Телеграм-канале попросил горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Воду планируют вернуть в дома таганрожцев до 22.00.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева.

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авария водоснабжение ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда
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