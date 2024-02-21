Пенсию по возрасту жители Ростовской области могут оформить через «Госуслуги»

Процедура оформления займет всего несколько часов.

В Ростовской области расширяется спектр электронных услуг населению. Большинство жителей Ростовской области, которые в этом году выходят на страховую пенсию по старости, смогут оформить выплату, подав заявление через портал «Госуслуги». Это стало возможным благодаря информационной системе фонда, в которой учитываются ключевые сведения, сообщает донское правительство.

В наступившем 2024 году на пенсию по старости выйдут 24 тысячи жителей Ростовской области: женщины, которым исполняется 58 лет, и мужчины, достигшие 63 лет. Для получения выплат необходимо наличие не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

Для того чтобы оформить пенсию через портал «Госуслуг», необходимо, чтобы индивидуальный лицевой счет гражданина содержал полные сведения о периодах его страхового стажа и (или) иной деятельности. В этом случае фонд уведомляет человека о возможности подать через портал «Госуслуг» заявление о назначении страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Гражданину электронный сервис лишь предложит ответить на несколько вопросов для уточнения полноты сведений и рассчитает размер его пенсии.

В случае согласия гражданина пенсия назначается фондом автоматически. Уведомление об этом заявителю придет в личный кабинет. Выплата пенсии по выбору получателя может перечисляться на банковский счет, который он укажет в заявлении, или доставляться Почтой России.

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