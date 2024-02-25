В Таганрогском художественном музее открылась новая выставка «На лице весны — веснушки!». В ее экспозиции представлены произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства русских и советских художников ХХ века.

Выставка посвящена отражению весны — самого нежного и цветущего времени года, представленного на живописных полотнах различных жанров: пейзажи, натюрморты, жанровые картины, скульптура.

На выставке также представлены работы известных народных промыслов России, которые отражают широту русской души, ее подлинный колорит и жизнелюбие.

Выставка работает в здании музея на улице Александровской, 56 в течение февраля и марта с 10.00 до 18.00, кроме понедельника. Телефон: 8(8634)38-31-70.

Фото ТХМ