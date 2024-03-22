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Педагоги смогут посоревноваться в креативности в новом конкурсе #ПроСферум

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Сферум запускает новый творческий конкурс #ПроСферум, в котором педагоги смогут креативно рассказать о своем опыте использования сервиса. Поделиться можно будет историями о том, как учебный профиль Сферум в VK Мессенджере помогает в работе, дополняет уроки, а также о наиболее полезных функциях. Авторы лучших работ получат полезные подарки.

#Образование

Чтобы присоединиться к конкурсу, педагогические работники школ, колледжей и детских садов в срок до 31 марта 2024 года должны написать интересный пост или снять видео о том, как Сферум помогает им в работе. Затем этот творческий отзыв необходимо опубликовать на своей странице или в сообществе образовательной организации ВКонтакте с хештегом #ПроСферум. Страница в соцсети должна быть открыта для других пользователей.

Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2024 года.

10 победителей #ПроСферум получат набор для съемок, в который входит экшен-камера, штатив, кольцевая лампа, петличный микрофон, а также брендированные подарки от Сферума.

ТОП-50 лучших авторов получат брендированные подарки от Сферума. Кроме того, каждый педагог из ТОП-50 сможет стать частью «Лидеров Сферума» — профессионального сообщества единомышленников в сфере образования.

Сообщество «Лидеры Сферума» объединяет самых активных и инициативных сотрудников сферы образования со всей России, педагогов, готовых делиться своим опытом с коллегами, расти профессионально, развиваться в качестве спикеров и экспертов.

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

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Таганрогская правда
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