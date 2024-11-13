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Педагоги и психологи Дона проходят обучение по профилактической программе «Все, что тебя касается»

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Состоялся очередной обучающий семинар-тренинг по профилактической программе «Все, что тебя касается». В нем приняли участие 23 специалиста из школ Ростовской области.

Новости Ростовской области

Цель программы «Все, что тебя касается» — формирование уверенной личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и своё поведение, осознающей ответственность за своё здоровье.

Второй в этом году семинар для педагогов и психологов Дона провели специалисты областного наркодиспансера. Во время мероприятия обсуждались вопросы о работе с несовершеннолетними, в том числе с детьми из группы риска. Участникам рассказали, как донести до подростков ценность здоровья и независимости. Большое внимание уделено тематическим играм, упражнениям и видеоматериалам.

Здоровый образ жизни рассматривается на программе «Все, что тебя касается» как непременный залог успешного достижения жизненных целей, возможности самореализации, умения справляться со стрессами и конфликтными ситуациями.

«Это один из наиболее эффективных подходов в профилактике наркомании», — отметила главный врач областного наркологического диспансера Елена Малышко.

Программа «Все, что тебя касается» реализуется в регионе с 2017 года. За это время в обучающих семинарах приняли участие более 350 педагогов, обучено свыше 100 волонтеров из числа школьников и студентов.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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