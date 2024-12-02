Педагоги Дона могут получить приз за лучший урок по безопасному использованию природного газа в быту

На Дону проходит ежегодный областной конкурс педагогических работников образовательных и дошкольных учреждений на тему «Лучший урок по безопасному использованию природного газа в быту». Традиционно его организовал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Цель проекта – в доступной форме рассказать детям правила безопасного пользования газом.

Принять участие могут педагоги ОБЖ, учителя начальных классов образовательных учреждений, воспитатели и методисты детских садов, преподаватели Учебно-методического центра ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет конспект и видеопрезентацию с основными моментами урока. Победители получат ценные призы.

Конкурс продлится до 8 декабря. Работы и заявки можно передать лично в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на пр. Шолохова, 14 или отправить на электронный адрес: gaz040404@yandex.ru.

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