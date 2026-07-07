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Пассажиры автовокзалов Ростовской области получат кешбэк 10% при оплате билетов картой «Мир»

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С 1 июля 2026 года пассажиры автовокзалов Ростовской области смогут вернуть часть денег, потраченных на приобретение билетов на пригородные и междугородние рейсы.

Новости Ростовской области

Совместная акция донских автовокзалов и национальной платежной системы «Мир» призвана сделать поездки более доступными в пик летнего туристического сезона, информирует официальный портал правительства региона.

При оплате проездных документов картой «Мир» в кассах или через терминалы самообслуживания на автовокзалах и автостанциях Ростовской области пассажирам будет возвращаться 10% от стоимости поездки.

«Наша цель — упростить и удешевить планирование поездок для пассажиров. Благодаря сотрудничеству «Донавтовокзала» и платежной системы «Мир» можно сэкономить на транспортных расходах, что особенно важно в летний период, когда многие отправляются в путешествия по Донскому краю», – отметила заместитель губернатора – министр транспорта Алёна Беликова.

Как воспользоваться предложением? Необходимо предварительно зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности АО «НСПК» на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». После этого достаточно оплатить билет в кассе или терминале автовокзала картой «Мир». Кешбэк в размере 10% будет начислен автоматически в течение нескольких рабочих дней.

Акция будет проходить до 30 сентября 2026 года включительно. Максимальная сумма компенсации составляет 1000 рублей в месяц на одного покупателя.

Акция распространяется на большинство автовокзалов Ростовской области, включая автовокзал в Таганроге. Полный перечень автовокзалов и автостанций доступен на сайте vamprivet.ru.

Ранее мы рассказывали о том, что В Таганроге подвели итоги мониторинга обновленных маршрутов № 16 и № 35-Т.

Фото: ВК «Автовокзалы Ростовской области»

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Таганрогская правда

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