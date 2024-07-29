Одна из ключевых задач федерального проекта «Спорт – норма жизни»: к 2030 году 70% населения России должны быть вовлечены в занятия физической культурой и спортом. По словам экспертов, ключевая задача здесь — активное привлечение к спорту семей с детьми, у которых часто не хватает времени на системные тренировки.

Еще в 60-х годах режиссер ленинградского телевидения Борис Иосифович Гершт и альпинист, спортивный комментатор Борис Клецко придумали знаменитую программу «Папа, мама, я – спортивная семья». Цель: укрепить семейные ценности и сформировать у подрастающего поколения ценности здорового образа жизни. Вот, например, описание соревнований, которые проходили 40 лет назад: «У кировцев программа соревнований была сугубо летняя, «привязанная» к местности: для детей бег на 60 метров, по песчаному пляжу, для мам — набрасывание колец на шпагу, для пап — состязания с полуторапудовой гирей, кроме того, для всей семьи в программу входило поставить палатку, преодолеть пионерскую полосу препятствия, а из области веселого (веселое, забавное обязательно бывает в программе) — семейная велоэстафета и, конечно, «конкурс капитанов».

Сегодня эти идеи активно реализуются спортивными активистами и сообществами по всей стране. Они организуют фестивали, турниры и другие локальные спортивные события для семей. А если вы чувствуете в себе талант организатора, то проведение спортивного праздника для семей с детьми — это отличная возможность не только провести время на свежем воздухе, но и укрепить соседские связи. Оптимальным станет мероприятие для группы до 30 человек, проживающих в одном районе, и вот несколько шагов, которые помогут вам сделать его незабываемым.

Выбор места и оргкомитет

Оптимальным вариантом будет небольшой парк, школьная площадка или двор жилого комплекса. Что бы разделить задачи пригласите в оргкомитет самых активных жителей, определите кто отвечает за инвентарь, за судейство, за дипломы и медали, за музыкальное сопровождение.

Подготовка оборудования

Попросите соседей принести с собой мячи, скакалки, обручи – то, что это есть в каждой семье с детьми. Так же можно организовать символический сбор средств от участников, который позволит купить воду и необходимый инвентарь.

Планирование программы

Праздник лучше назначить на выходной день. Начните с приветственного слова от организаторов, чтобы создать дружелюбную атмосферу. Затем проведите совместную разминку — это поможет детям и взрослым подготовиться к активным играм.

Игры и конкурсы

В программу праздника можно включить эстафеты, перетягивание каната, мини-футбол, прыжки в длину или подтягивание на турнике. Главное – дисциплины должны быть доступны каждому возрасту и физическому состоянию.

Награждение и завершение

Завершите праздник награждением победителей и участников. Медали и небольшие призы станут отличным стимулом и подарят радость детям. И обязательно сделайте общее фото на память!

Фото пресс-службы Министерства спорта РФ