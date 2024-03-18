Ozon опроверг слухи о закрытии пунктов выдачи в Таганроге

Компания Ozon прокомментировала слухи о массовых закрытиях своих пунктов выдачи заказов. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в пресс-службе.

Пункты выдачи Ozon в Таганроге работают в штатном режиме и открыты для получения заказов. На данный момент действует более 45 тысяч пунктов по всей России. Информация о массовом закрытии не соответствует действительности,- говорится в сообщении внешней пресс-служба Ozon.

Также в телеграм-канале Ozon HQ размещено заявление с опровержением слухов, которые муссируют в социальных сетях по всей стране. В нем говорится, что ежедневно по разным причинам не работает около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети.

16 марта, когда начались разговоры о закрытии, по техническим причинам не смогли открыться порядка 70 пунктов. Тогда пошли разговоры о том, что владельцы пунктов выдачи заказов потеряют часть прибыли из-за «сервисного сбора» и потому закрывают точки.

Сервисный сбор для маленьких и начинающих предпринимателей составляет всего 1 рубль в месяц.

Более значимая сумма будет только у малой части пунктов — и это самые высокоприбыльные точки. После введения сбора все равно остаются прибыльными. Со своей стороны мы постоянно на связи с партнерами, их клубами и объединениями, — пояснили в компании.

Фото «Таганрогской правды»