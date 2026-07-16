Отряд «Спасатель-61» из Таганрога стал серебряным призером окружного этапа «Зарница 2.0»

В соревнованиях приняли участие 14 отрядов из южных регионов России, в том числе ДНР и ЛНР.

Четвертый окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» завершился в Волгоградской области на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Он объединил 14 отрядов – это юные патриоты из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Донецкой и Луганской народных республик, Краснодарского края, Адыгеи и Калмыкии. Участники соревновались в средней возрастной категории (11–13 лет) и специальной категории (18–23 года).

В течение недели команды демонстрировали знания, навыки, физическую подготовку и умение действовать слаженно в сложных условиях. Успеха добился отряд «Спасатели 61» из Таганрога в специальной возрастной категории, который стал вторым в ЮФО.

Программа включала индивидуальные состязания по семи условно-военным специальностям. Свою подготовку и стремление выйти в финал показали командиры, связисты, военкоры, инженеры-саперы, медики, штурмовики и операторы беспилотных аппаратов. Кроме того, участники прошли шесть отрядных испытаний: по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Перед соревнованиями для отрядов провели курс подготовки по условно-военным специальностям и знакомство с дистанциями. Это позволило участникам изучить особенности предстоящих испытаний, отработать необходимые навыки и настроиться на борьбу.

«В условиях, максимально приближенных к реальным, ребята учатся главному: быстро думать, точно действовать и доверять тем, кто рядом. Такие навыки не просто пригодятся в жизни – они помогают ребятам становиться настоящей опорой для своей страны», – отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

Помимо соревнований, участники окружного этапа посетили экскурсии, специальные вечерние мероприятия и дискуссии с экспертами. Организаторами игры выступают «Движение Первых» совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН» при поддержке Росмолодежи, Министерства просвещения РФ и Министерства обороны РФ. Федеральным партнером игры стал Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС). «Зарница 2.0» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Фото: donland.ru