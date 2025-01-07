Отравление алкоголем: что важно знать, симптомы, первая помощь

Вадим Негребецкий, доктор химических наук, доцент, профессор РАН, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета рассказал о признаках острого отравления, о первых действиях при отравлении алкоголем.

Если технология производства напитка соблюдена, то человеку ничего не грозит. А вот если напиток произведен с нарушениями, или был добавлен спирт, особенно, если это метиловый спирт, то, конечно, его употребление вызывает негативный эффект, часто несовместимый с жизнью. Даже небольшая доля метанола может привести к трагическим последствиям.

Признаки острого отравления алкоголем: тошнота, рвота, головокружение, боли в желудке, заторможенность в движениях, слабость, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

«Если наблюдаются данные симптомы, незамедлительно вызывайте скорую помощь», — рекомендует эксперт.

Что нужно делать при первых признаках отравления алкоголем? До приезда «скорой» надо положить отравившегося алкоголем на бок. Поскольку при очень тяжелом осложнении есть риск, что рвотные массы могут попасть в дыхательные пути.

При отравлении этиловым спиртом — в течение первого часа после употребления напитка необходимо промыть желудок водой. Можно использовать энтеросорбенты, активированный уголь — препараты, которые выводят токсины. Если симптомы сохраняются, человеку становится хуже, сразу вызывайте скорую помощь.

Отравление метанолом — это острая интоксикация (летальная доза — 1-2 мл метилгидрата на 1 кг массы тела). Распознать метанол по вкусу и цвету практически невозможно. Для диагностики отравления метиловым спиртом необходимо лабораторное исследование.

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