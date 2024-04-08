В Ростовской области отопительный сезон подошел к концу. Ранняя весна и насупившее тепло позволили ряду муниципалитетов завершить его раньше обычного.

Как сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин, сейчас уже отключили батареи в Егорлыкском районе и Ростове. Сегодня завершают отопительный сезон города Батайск, Донецк, Новочеркасск, Шахты, а также Боковский, Веселовский, Мясниковский, Сальский и Усть-Донецкий районы.

Напомним, отопительный период завершается, если среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течении пяти дней. Жители муниципальных образований, администрация которых пока не приняла решение завершить отопительный сезон, могут сделать это самостоятельно при наличии технической возможности в МКД по решению собственников многоквартирного дома, уведомив об этом ресурсоснабжающую организацию.

В многоквартирных домах с индивидуальными источниками теплоснабжения решение о завершении, как и о продлении отопительного периода принимается собственниками жилья на общем собрании.

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