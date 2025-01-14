Отношения с Западом и украинский конфликт: итоги пресс-конференции Сергея Лаврова

14 января глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам дипломатической работы в 2024 году.

По мнению Министра иностранных дел, сегодня мир вошел в этап противостояние тех стран, которые отстаивают принципы, закрепленные в уставе ООН, и тех – кого эти принципы устраивать перестали. В этом ключе можно рассматривать и конфликт с Украиной.

«Главная цель Запада – ослабить Россию в геополитическом плане, создавая прямо на ее границах военные угрозы», – отметил Сергей Лавров.

Ответом со стороны нашей страны и стала СВО. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности Украины, но для решения кризиса необходимо ликвидировать угрозы на западных границах нашей страны. А здесь должны быть более широкие договоренности.

Конфликт разворачивается не только на физическом уровне, но и на информационном. Здесь как нельзя кстати, прозвучал вопрос от руководителя отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофея Ви.

Он рассказал, что в России создана Международная ассоциация по фактчекингу. Она проверяет информацию, и разоблачает фейки. Ассоциация появилась с расчетом на то, чтобы разделять мнение западных правительств и народов. Поэтому акцент в работе делают на независимых экспертов и специалистов. Но вопрос в том, оправдана ли такая стратегия, Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ, в отличие от стран Запад, где аккредитация для российских СМИ, таких как «Спутник» и RT, запрещена.

По мнению, зампредседателя общественной палаты Ростовской области Александра Нечушкина, работать со СМИ из недружественных стран важно, ведь рано или поздно правдивую информацию смогут услышать граждане этих государств.

Фото: Telegram-канал МИД России