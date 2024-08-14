Открыт прием заявок на образовательную онлайн-программу «Аксель.Соцзаказ»

Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее» при методологической поддержке Министерства финансов Российской Федерации проводит бесплатную образовательную онлайн-программу «Аксель.Соцзаказ».

В 2024 году к задачам проведения программы отнесены:

повышение осведомленности о механизме государственного (муниципального) социального заказа;

обучение негосударственных исполнителей услуг, информирование представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) и государственных (муниципальных) учреждений;

ознакомление с лучшими региональными и муниципальными практиками применения социального заказа;

создание условий для роста устойчивости участников соцзаказа.

Реализация программы запланирована в несколько этапов, предполагающих рассмотрение общих вопросов применения Федерального закона № 189-ФЗ и отраслевых особенностей. Участники заключительного этапа, действующие в субъектах Российской Федерации, реализующих социальный заказ, имеют преимущества.

На заключительном этапе предполагается вовлечение в образовательный процесс региональных экспертов по отраслям реализации социального заказа в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании).

Прием заявок реализуется на сайте программы.