Главная » #В стране

Открыт прием заявок на образовательную онлайн-программу «Аксель.Соцзаказ»

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее» при методологической поддержке Министерства финансов Российской Федерации проводит бесплатную образовательную онлайн-программу «Аксель.Соцзаказ».

#В стране

В 2024 году к задачам проведения программы отнесены:

  • повышение осведомленности о механизме государственного (муниципального) социального заказа;
  • обучение негосударственных исполнителей услуг, информирование представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) и государственных (муниципальных) учреждений;
  • ознакомление с лучшими региональными и муниципальными практиками применения социального заказа;
  • создание условий для роста устойчивости участников соцзаказа.

Реализация программы запланирована в несколько этапов, предполагающих рассмотрение общих вопросов применения Федерального закона № 189-ФЗ и отраслевых особенностей. Участники заключительного этапа, действующие в субъектах Российской Федерации, реализующих социальный заказ, имеют преимущества.

На заключительном этапе предполагается вовлечение в образовательный процесс региональных экспертов по отраслям реализации социального заказа в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании).

Прием заявок реализуется на сайте программы.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru