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Отключение электроэнергии: в Таганроге запускают зарядные станции для электробусов

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Завтра, 12 февраля, в Таганроге будут проводиться работы по запуску зарядных станций для электробусов.

Новости Таганрога

В связи с этим, с 8 до 16 часов на улицах Александровской и Октябрьской отключат подачу электроэнергии, сообщает администрация города.

Напомним, в Таганроге два ультрабыстрых зарядных устройства для электробусов устанавливают на улице Чехова и в переулке 1-м Новом. Эти «зарядки» смогут за 30 минут заряжать аккумуляторы на 80%. Также будут работать ночные зарядные станции на территории ТТУ.

Запустить электробусы на маршруты планируется уже в середине февраля. Для 10 единиц электротранспорта определены два маршрута №№ 78 и 79. Они свяжут Северный поселок и Русское поле с центром города. Еще 10 электробусов планируется закупить во второй половине 2024 года.

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт».

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Таганрогская правда
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