Отчёт об исполнении бюджета Таганрога за 2023 год обсудили на публичных слушаниях

В рамках заседания постоянной комиссии городской Думы по бюджету и налогам в Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Таганрога за 2023 год.

С проектом решения городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Таганрог» за 2023 год», вынесенным на публичные слушания постановлением председателя Городской Думы – главы города Таганрога от 21.05.2024 №79, могли заранее ознакомиться все желающие: документ был опубликован 22 мая в газете «Таганрогская правда» и размещён на сайте городской Думы.

Основной доклад по отчёту представила заместитель начальника финансового управления г. Таганрога Елена Шевская. С содокладами выступили заместители главы Администрации: по социальным вопросам – Ирина Голубева, по вопросам городского хозяйства – Егор Долматов, по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности – Василий Романович. Выступления сопровождались презентацией с ключевыми характеристиками исполнения бюджета.

Затем ряд вопросов и предложений озвучили таганрожцы, принимавшие участие в публичных слушаниях, в том числе и депутаты городской Думы. Так, одна из тем, обозначенных в выступлении Ларисы Овсиенко – капитальный ремонт объектов социальной сферы Таганрога. Удалось завершить капитальный ремонт Городского Дома культуры, и это большое дело для города. Однако актуальной остаётся проблема капитального ремонта детских садов и школ, а значит, стоит задача привлечения в город дополнительных средств областного бюджета.

Председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко отметила, что некоторые параметры отчёта по бюджету-2023 нуждаются в дополнительной проработке, например, показатель в 90,5% исполнения доходной части бюджета от планового прогноза на год:

Необходимо тщательнее подходить и к расчёту прогноза, и к контролю за поступлением в бюджет доходов. Необходимо, действительно, активнее поработать над привлечением средств вышестоящих бюджетов для решения городских проблем. И конечно, необходимо посмотреть ситуацию с земельным налогом и его собираемостью, это наша местная компетенция. Поэтому мы ещё внимательно поработаем с отчётом в городской Думе и дадим свои рекомендации.

Источник: городская Дума Таганрога