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От сердца к сердцу: в Таганроге пройдет донорская акция

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Южный федеральный университет совместно с Союзом машиностроителей России при поддержке профсоюзной организации ЮФУ проводит в Таганроге донорскую акцию. Принять в ней участие могут все желающие.

#Здоровье

Акция состоится в среду, 10 апреля, с 8.00 до 11.30 по адресу: пер. Некрасовский, 44 (корпус «Д», Зимний сад ИТА ЮФУ).

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет, имеющие гражданство России и отвечающие требованиям.

С собой нужно взять паспорт, СНИЛС, воду и шоколадку (на всякий случай). Не забывайте, что за три дня до донации необходимо отказаться от приёма анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свёртываемость крови). Накануне и в день сдачи крови не употребляйте жирную, жареную, острую и копчёную пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, — предупреждают организаторы акции.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Фото ЮФУ

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Таганрогская правда
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