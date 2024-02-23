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От джаза до шлягеров: Камерный хор «Лик» приглашает таганрожцев на весенний концерт

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Концерт камерного хора «Лик», посвященный Международному женскому дню, состоится 5 марта в 18.30 в ДК «Фестивальный».

Культура

Весна — время любви, комплиментов, чудес, цветов и любимых песен. Неслучайно главный женский праздник совпадает с началом весны, пробуждением природы, ярких и искренних чувств. Именно в это время ей – самой нежной и ласковой женщине – принято дарить необыкновенные подарки и искренние признания.

Свой весенний подарок дорогим дамам подготовил и лауреат международных и всероссийских конкурсов муниципальный Камерный хор «Лик» Таганрога (художественный руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Алексей Логинов, хормейстеры Александра Имшенецкая, Денис Листопадов).

В праздничной программе «А как без них прожить?» прозвучит музыка разных жанровых направлений – от джаза и народных песен до популярных эстрадных шлягеров. Но главной героиней всех песен будет любимая и любящая женщина. Украсят программу великолепные солисты Игорь Ляшенко, Александра Имшенецкая, Анастасия Лысякина и Мария Туманян.

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Таганрогская правда
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