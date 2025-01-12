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Осадки, заморозки, гололед: на Ростовскую область идет непогода

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В Ростовской области 13 и 14 января ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

#Погода

По данным Росгидромета, в течение суток 13 января и в ночь на 14 января прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Местами вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, утром и днем 13 января в некоторых районах региона возможны сильные осадки и ухудшение видимости до 1-2 км, временами до 500 м. На дорогах гололедица, по северной половине области — снежные накаты.

Вероятно понижение температуры воздуха утром и днем 13 января до -2…-3°, 14 января ночью -4…-1°, при прояснениях до -8°, днем -3…-2°.

На мелководье малых рек и водоемов области и в вершине Таганрогского залива возможно образование первичных форм льда.

Фото 61.mchs.gov.ru

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Таганрогская правда
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