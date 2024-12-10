Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы города Таганрога от 09.12.2024

№ 4 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Таганрог», назначены публичные слушания по проектам.

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