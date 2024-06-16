Опасный вредитель: в Россельхозцентре огородникам Ростовской области рассказали, как избавиться от тли

Тли — это крошечные насекомые длиной 2-3 мм, которые в летний период становятся одной из главных проблем садоводов и огородников. После ее нашествия декоративные культуры теряют свою привлекательность, а плодово-ягодные остаются практически без урожая.

В отделе защиты растений филиала Россельхозцентра по Ростовской области рекомендуют своевременно принять меры по выявлению этого вредителя и избавления от него.

Если вы заметили муравьев на участке — это уже повод для беспокойства, значит, тли — не за горами. Когда муравьи начинают бегать по стволам растений — тля наверняка поселилась в вашем саду. Тля и муравьи всегда вместе, их в народе называют «сладкой парочкой», это пример отличного симбиоза в природе. Осмотрите макушки всех молодых приростов растений и начните со смородины черной, она как индикатор: если ее макушки свернулись, значит, тля есть точно и, возможно, везде.

Кроме того, можно на листах различных растений отметить нетипичный, более светлый цвет, засыхающие или деформированные молодые побеги, опадающие бутоны (им не хватает питания), корявые по форме цветки, клейкий налет на листочках, а также трупики погибшей тли, — поясняют специалисты Россельхозцентра.

Примечательно, что различным культурам вредят разнообразные виды тлей:

яблоне — зелёная яблонная, яблонно-злаковая, яблонно-подорожниковая, кровяная яблонная, красногалловая серая яблонная;

груше — грушевая тля-листокрутка;

косточковым — сливовая опылённая, гелихризовая;

чёрной смородине и крыжовнику — салатная и листовая галловая;

бахчевым культурам, огурцу, томату, перцу — бахчевая;

капусте — капустная;

цветочно-декоративным культурам — зелёная розовая.

Как избавиться от тли?

Специалисты филиала РоссельхозцентрА по Ростовской области дают СВОИ рекомендации, которые помогут бороться с тлями на дачном участке.

При выявлении численности тлей, превышающей экономический порог вредоносности (ЭПВ) в ту или иную уязвимую фазу развития культуры, необходимо проводить своевременное опрыскивание растений инсектицидами на основе пиретроидов, фосфорорганических соединений, минеральных маслел, никотиноидов.

С целью недопущения формирования резистентных популяций при повторных обработках — проводить смену действующего вещества, использовать как химические, так и биологические инсектициды. В качестве экологически безопасного биологического метода борьбы применяется обработка инсектицидами на основе живых культур бактерий Bacillus thuringiensis и Streptomyces sp., энтомопатогенных грибов Beauveria bassiana или аверсектинов, продуцируемых актиномицетом Streptomyces avermectilis. Если вредители летом встречаются единично, то опрыскивания лучше не проводить, так как летом в садах питаются многие хищные полезные насекомые (коровки, златоглазки).

Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий, С учётом заселённой культуры, текущей фазы развития культуры, выявленного комплекса вредителей. Следует применять только препараты, включённые в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации», в соответствии с установленными регламентами.

В личных подсобных хозяйствах следует применять только, специально разрешённые препараты.

Профилактика тли

Чтобы не допустить появление тли, важно создать заградительные барьеры на участке, высаживая вдоль его периметра лук, чеснок, мяту, бархатцы. Регулярно удалять сорняки, соскабливать с коры деревьев все, где тля может отложить яйца на зиму, белить деревья, удалять прикорневую поросль, чтобы листочки на ней не могли служить привлекательным кормом для тли.

Также важно применять профилактические опрыскивания, регулярно удобрять и поливать растения, повышая их защитный иммунитет и бороться с муравьями.

Фото Россельхозцентра по Ростовской области