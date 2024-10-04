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Опасный пневмококк: в Таганроге спасли мужчину в тяжелом состоянии

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Пациент поступил в таганрогскую БСМП с высокой температурой и кашлем.

#Здоровье

В Таганроге своевременное исследование крови пациента на стерильность спасло ему жизнь, сообщает минздрав Ростовской области.

В таганрогскую БСМП по скорой поступил 60-летний мужчина с температурой до 40 градусов, одышкой, кашлем с гнойной мокротой и болями в грудной клетке. Учитывая лихорадку и ухудшающееся состояние, врачами было своевременно назначено исследование крови на стерильность в лаборатории КДЦ «Здоровье». В крови был выявлен возбудитель инфекции Streptococcus pneumoniae, или пневмококк. Он является довольно частым обитателем микрофлоры человека и обнаруживается в носоглотке у взрослых в 45% случаев. Однако при ослабленном иммунитете пневмококковая инфекция может привести к такому грозному осложнению, как сепсис, при котором смертность составляет 20-50%.

В этой связи донские медики в преддверии эпидсезона напоминают об опасности самолечения даже при обычных симптомах ОРВИ.

Фото: Изображение от freepik

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здоровье новости Таганрог эпидсезон
Таганрогская правда
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