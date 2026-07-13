Опасный маневр на трассе под Таганрогом привел к ДТП с участием трех машин

Стоящий на островке безопасности автомобиль от удара опрокинулся.

Сегодня утром, 13 июля, в Неклиновском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в котором пострадали два человека. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 09:13 на 40-м километре + 600 метров автодороги «Новороссия» Р-280. По предварительным данным, 23-летняя автоледи за рулем Toyota Camry при перестроении из правой полосы в левую не уступила дорогу и столкнулась с попутным автомобилем Kia Carens под управлением 57-летнего водителя.

После удара Kia потеряла управление, ушла в занос влево и наехала на стоящий на островке безопасности автомобиль «Лада Гранта», которым управлял 47-летнего водителя.

В результате столкновения «Лада Гранта» опрокинулась в левый кювет. В ДТП пострадали пассажиры «Лады Гранты» — мужчины 49 и 23 лет.

Госавтоинспекция напоминает: агрессивное вождение и опасные маневры создают реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Соблюдение ПДД — обязанность каждого водителя.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО.