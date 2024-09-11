ООО «Логинпром»: таганрогское предприятие производит оборудование для газовиков и нефтяников

Таганрог – город промышленный. Но о многих ли предприятиях, действующих на его территории, знают горожане? Осмелимся предположить – лишь о самых крупных.

Стоит отметить, что в сентябре 2023 года, в рамках мероприятий, посвященных 325-летию со дня основания города Таганрога, впервые состоялась выставка крупнейших промышленных предприятий. Она вызвала большой интерес не только коллег, но и жителей, гостей города Таганрога, которые смогли познакомиться с «флагманами» таганрогской промышленности, их направлениями деятельности.

К сожалению, введенный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, вынудил администрацию города Таганрога скорректировать праздничную программу 2024 года, в том числе отменить в этом году проведение выставки на открытой площадке на ул. Петровской. Но современные технологии позволяют перенести выставку из оффлайн режима в онлайн. И сегодня мы представляем рубрику «Виртуальная экскурсия по предприятиям», в рамках которой будем знакомить вас с промышленными предприятиями Таганрога, которые планировали принять участие в выставке этого года.

Начинаем с ООО «Логинпром».

ООО «Логинпром» основано в 2003 году с целью снабжения организаций нефтегазового комплекса качественным оборудованием. Производство начиналось с выпуска запасных частей и постепенно, освоив выпуск практически всех узлов и деталей, входящих в состав готового продукта, перешло к изготовлению навесного оборудования–паровых установок ППУА, агрегатов для депарафинизации скважин АДПМ (а также запчастей и комплектующих к ним), которые устанавливаются на различные шасси или имеют стационарное исполнение. Такое развитие предприятия позволило локализовать производство более чем на 80%.

Паропромысловая установка ППУА представляет собой автономную передвижную котельную, предназначенную для выработки пара в полевых условиях, она прочищает скважину, удаляя из нее парафин и иные загрязнения.

В строительстве данная техника используется для подогрева резервуаров с сыпучим сырьем для подготовки бетонных смесей, в коммунальном хозяйстве – для отогрева в холодное время года задвижек трубопроводов и подогрева грунта при ремонтно-аварийных работах на коммунальных сетях. Может служить оборудование и в качестве мобильной котельной для обогрева вахтовых поселков на разработке месторождения, при добыче нефти и газа.

В дорожном строительстве данная техника применяется для подогрева строительных смесей, вроде асфальта или битума, а при автомобильных и железнодорожных перевозках – для прогрева сыпучих грузов перед разгрузкой и очистки цистерн.

У агрегатов АДПМ – роль другая. Они предназначены для депарафинизации скважин горячей нефтью, для других технологических операций, где требуется подача продавочной жидкости под высоким давлением.

«В данный момент наша компания – ведущий производитель данного оборудования в России, — говорит директор ООО «Логинпром» Геннадий Васильевич Рысухин. – Потребителями нашей продукции являются все ведущие нефтегазовые и нефтесервисные компании страны: «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Иркутская нефтяная компания» и многие другие. Оборудование работает на всей территории страны и за рубежом, в том числе в тяжелых арктических условиях».

ООО «Логинпром» характеризуется:

полным циклом производства: от разработки конструкторской документации до выпуска готовой продукции;

парком современного высокотехнологичного оборудования, включая станки с ЧПУ (токарные, фрезерные, шлифовальные и другие);

предоставлением новых рабочих мест с высокой заработной платой и уплатой значительных сумм налогов, что важно как для нашего города, так и для страны в целом.

В настоящее время предприятие участвует в национальной федеральной программе повышения производительности труда, планирует расширить производство и приобрести высокотехнологичное оборудование с программным управлением, которое позволит увеличить скорость, качество и объем производства.

«Залог нашего успеха – слаженная работа всего коллектива!» – отмечают сотрудники ООО «Логинпром».

Фото предоставлено ООО «Логинпром»