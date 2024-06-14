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Онлайн-акция «Свеча памяти» стартовала в России

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В России вновь стартовала онлайн-акция «Свеча памяти».  До 22 июня на платформе деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

#В стране

На сайте можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.

Присоединитесь к акции и зажгите свою свечу, чтобы сказать «спасибо» ветеранам!

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акция новости Свеча памяти Таганрог
Таганрогская правда
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