Онлайн-акция «Свеча памяти» стартовала в России

В России вновь стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». До 22 июня на платформе деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

На сайте можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.

Присоединитесь к акции и зажгите свою свечу, чтобы сказать «спасибо» ветеранам!