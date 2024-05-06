Окончание учебного года: Ирина Голубева в прямом эфире ответит на вопросы таганрожцев

15 мая, в 16.00 заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева в ходе прямого эфира ответит на вопросы, поступившие, от жителей. Тема прямого эфира: «Окончание учебного года».
Трансляция состоится в аккаунте администрации Таганрога социальной сети Вконтакте https://vk.com/taganrogofficial.
Задать вопросы можно в официальных аккаунтах администрации в комментариях к постам:
- https://ok.ru/group/57309237084373/topic/157019634391253
- https://t.me/taganrogadmin/6930
- https://vk.com/taganrogofficial?w=wall-55315453_51219
Фото администрации Таганрога