Главная » Власть

Окончание учебного года: Ирина Голубева в прямом эфире ответит на вопросы таганрожцев

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

15 мая, в 16.00 заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева в ходе прямого эфира ответит на вопросы, поступившие, от жителей. Тема прямого эфира: «Окончание учебного года».

Власть

Трансляция состоится в аккаунте администрации Таганрога социальной сети Вконтакте https://vk.com/taganrogofficial.

Задать вопросы можно в официальных аккаунтах администрации в комментариях к постам:

Фото администрации Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
администрация Таганрога прямой эфир школы
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru