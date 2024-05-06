Окончание учебного года: Ирина Голубева в прямом эфире ответит на вопросы таганрожцев

15 мая, в 16.00 заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева в ходе прямого эфира ответит на вопросы, поступившие, от жителей. Тема прямого эфира: «Окончание учебного года».

Трансляция состоится в аккаунте администрации Таганрога социальной сети Вконтакте https://vk.com/taganrogofficial.

Задать вопросы можно в официальных аккаунтах администрации в комментариях к постам:

Фото администрации Таганрога