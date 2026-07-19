Около полутора десятков БПЛА и несколько ракет уничтожены в небе Ростовской области в ночь на 19 июля

После ночной атаки БПЛА в регионе потушили два ландшафтных пожара.

«Минувшей ночью силы ПВО отражали воздушную атаку на Ростовскую область. Около полутора десятков беспилотников и несколько ракет были уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах региона. Под удар попали Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский и Каменский районы», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Но на земле не обошлось без последствий. В Красносулинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось поле с озимой пшеницей. В Тарасовском районе — сухая трава. Оба пожара были оперативно ликвидированы.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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