Главная » #В стране

Около 9 тысяч парков в России благоустроили с 2017 года

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

#В стране

Задачи по обновлению общественных пространств решаются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с нынешнего года вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Перед стройкомплексом России стоят серьезные задачи по созданию комфортной городской среды. Благоустройство общественных пространств – важная часть развития регионов. Благодаря такой работе преображаются населённые пункты, улучшается качество жизни людей, создаются пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьёй и общения. Эта работа соответствует приоритетам, обозначенным Президентом России, – подчеркнул зампред Правительства».

При благоустройстве применяется комплексный подход к созданию современных, функциональных и эстетически продуманных общественных пространств. При обновлении общественных территорий учитываются потребности всех возрастных групп, включая детей, старшее поколение, людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году по всей стране будут благоустроены 5 тысяч общественных территорий. Из них 1,3 тысяч – парки.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство комфортная городская среда парки
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru