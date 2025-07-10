Около 9 тысяч парков в России благоустроили с 2017 года

Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Задачи по обновлению общественных пространств решаются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с нынешнего года вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Перед стройкомплексом России стоят серьезные задачи по созданию комфортной городской среды. Благоустройство общественных пространств – важная часть развития регионов. Благодаря такой работе преображаются населённые пункты, улучшается качество жизни людей, создаются пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьёй и общения. Эта работа соответствует приоритетам, обозначенным Президентом России, – подчеркнул зампред Правительства».

При благоустройстве применяется комплексный подход к созданию современных, функциональных и эстетически продуманных общественных пространств. При обновлении общественных территорий учитываются потребности всех возрастных групп, включая детей, старшее поколение, людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году по всей стране будут благоустроены 5 тысяч общественных территорий. Из них 1,3 тысяч – парки.

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