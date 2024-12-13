Около 8 тысяч человек посетили в Таганроге виртуальный концертный зал

Виртуальный концертный зал был открыт в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова в 2020 году по нацпроекту «Культура».

В конце текущего года Централизованная библиотечная система Таганрога во второй раз победила во Всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов.

Этот конкурс впервые был проведен в 2022 году. Его цель — обмен творческими достижениями между виртуальными концертными залами (ВКЗ), изучение возможностей организаций по расширению аудитории таких залов. Учредителем конкурса выступает Минкультуры РФ, оператором — Московская государственная академическая филармония. Проводит состязание Союз концертных организаций России.

В 2024 году на участие в конкурсе было подано 127 заявок в трех номинациях, самой многочисленной стала номинация «Лучшая практика самостоятельного ВКЗ» — 117 заявок, в которой и победил Таганрог. Первая победа была одержана городом в 2022 году.

«С 2020 года в виртуальном концертном зале Таганрога прошло более 170 мероприятий, которые посетило около 8 тысяч человек. В основном это учащиеся образовательных учреждений города. Полюбились трансляции из Московской филармонии и людям старшего поколения», — приводит цифры Минкультуры Ростовской области.

Отмечается, что победителей поощрят денежными призами, которые будут израсходованы на развитие и укрепление материально-технической базы виртуальных концертных залов.

Итоги реализации на Дону нацпроекта «Культура» подвели на совещании, которое провела министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

«В 2024 году завершается нацпроект «Культура». За 6 лет он помог достичь значительных результатов в развитии наших учреждений. Практически все его направления усиливались за счёт средств регионального бюджета. Основным нацпроектом, в котором мы примем участие, начиная с 2025 года, станет федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Будет продолжена работа по модернизации и укреплению материально-технической базы наших учреждений, а также создание новых культурных пространств и реализация творческих проектов», — подчеркнула в своем Telegram-канале министр культуры Ростовской области.

Фото: Telegram-канал Министерства культуры РО