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Около 6,7 тыс. дончан в этом году нашли работу через службу занятости

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Содействие в трудоустройстве особенно уделяется инвалидам, бывшим военным, одиноким и многодетным родителям, а также людям предпенсионного возраста.

#Работа

С начала 2024 года содействие в трудоустройстве в Ростовской области оказано 6,7 тысячи жителей области. А за весь прошлый год с помощью госслужбы занятости работу нашли 42 тысячи дончан, говорится в сообщении пресс-службы правительства Дона.

Особое внимание специалистами службы занятости уделяется нескольким категориям граждан. Это инвалиды, бывшие военные и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, молодежь в возрасте от 14 до 18 лет и лица предпенсионного возраста.

По словам министра труда и социального развития Ростовской области Ирины Шуваловой, с прошлого года в регионе действует уже четырнадцатое Ростовское областное трехстороннее соглашение, которое направлено на взаимодействие правительства области, федерации профсоюзов и союза работодателей по вопросам заработной платы, доходов и социальной защищенности жителей региона, занятости населения и развития рынка труда, охраны труда. По итогам 2023 года к реализации данного документа присоединилось более 50% организаций.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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