Около 4 тысяч обращений из-за отсутствия энергоснабжения поступило от жителей Таганрога 19 июля

Всего за истекшие сутки на телефон диспетчерской службы 112 поступило 4930 обращений от жителей города, 3840 — по поводу отключений электричества.

Такие цифры привел глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

«В ходе сверки с энергетиками ЮЗЭС поступивших телефонных обращений по состоянию на утро 20 июля отключения электроэнергии зафиксированыпо адресам: ул. Победы, 95, ул. К. Либкнехта, 117, ул. Чехова, 126. Сроки восстановления — в первой половине дня, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале. — Мониторинг ситуации и координацию работы по устранению неполадок совместно с ЮЗЭС продолжаем».

Также Андрей Фатеев отметил, что читает все комментарии, поступающие как в его телеграм-канал и соцсети, так и на информационные ресурсы администрации Таганрога. И попросил жителей города использовать эти интернет-площадки для доведения конкретных проблем, требующих внимания и решения, критики по существу.

«Понимаю, что многих переполняют эмоции. К сожалению, в потоке эмоциональных высказываний часто теряется важная информация по конкретным проблемам, которые требуют решений. Есть достаточное количество неформальных городских пабликов, где, по сложившейся традиции, опытные комментаторы выражают самые смелые мысли, эмоции, не скупятся на слова и оценку моих действий, моих коллег, которые круглые сутки занимаются решением вопросов преодоления энергетического кризиса, — подчеркнул глава администрации. И попросил таганрожцев сохранять спокойствие и помогать друг другу в сложившейся ситуации».

Фото из архива (Россети Юг)