Ограничительную рамку на Михайловском переезде Таганрога восстановят до конца февраля

В последние дни тема Михайловского переезда стала одной из самых обсуждаемых в городе. 13 января 2024 года очередной большегруз повредил рамку габаритного контроля, установленную на переезде, после чего ее демонтировали.

Ограничительной рамки на переезде нет уже ровно месяц. Пользуясь этим, водители грузовиков, как сообщают таганрожцы в соцсетях, «устроили полный беспредел». Переезд стоит в бесконечных пробках.

«Дорога на Михайловке разбита в хлам. Почему знаки не действуют? Когда поставят рамку?» — возмущаются автомобилисты и жители микрорайона.

Сегодня, 13 февраля, ситуацию прокомментировал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

11 декабря 2023 года в Таганроге был открыт долгожданный переезд через ж/д пути в Михайловке. Здесь благоустроена проезжая часть, установлены дорожные знаки и специальная ограничительная рамка для проезда большегрузов. Однако, водители грузовых машин не соблюдали установленные ПДД, в результате чего рамка получила серьёзные повреждения. На встречах с коллективами городских предприятий, в социальных сетях люди часто поднимают вопрос её восстановления. Поясню. На данный момент ограничительная рамка находится на ремонте. Его выполняет АО «ТАГМЕТ». По информации предприятия, работы планируется завершить до конца февраля, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева, видео из паблика Вконтакте «Таганрогское ДПС»