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Ограничено водоснабжение в трех районах Таганрога и соседних селах

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Сегодня, 22 мая, ограничена подача воды в нескольких районах Таганрога и близлежащих селах. Об этом сообщает МУП Управление «Водоканал».

Город

Ремонтные работы ведутся в переулке 7-м Новом, 100. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в районе МЖК, переулке 7-м Новом, на улицах Дачной и Металлургической. Ориентировочно до 16 часов.

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Ломоносова, 53. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Шило и Ломоносова примерно до 13 часов.

До 14 часов ограничено водоснабжение на улице Транспортной и в Безымянном проезде, из-за утечки в Безымянном проезде, 7.

В Греческих Ротах ведутся работы в районе магазина «Платон». Нехватку воды примерно до 19 часов могут ощущать жители хуторов Дарагановка, Герасимовка и поселка Греческие Роты.

Фото «Таганрогской правды»

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Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
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