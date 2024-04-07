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Ограничено водоснабжение: в Таганроге устраняют утечки в двух районах

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Сегодня, 7 апреля, в Таганроге МУП «Управление «Водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы в двух районах – на улице Котлостроительной и на Русском поле.

Город

Утечку устраняют по адресу: улица Котлостроительная, 17\2. До 16 часов вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на этой улице и на улице Ремесленной.

Еще один порыв на водоводе произошел в микрорайоне «Русское поле», на улице Чехова, 336. Также до 16 часов проблемы с водоснабжением могут испытывать жители домов на улицах Чехова, С. Шило, Сызранова.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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