Одной из улиц Таганрога хотят присвоить имя Николая Данюшина

В Таганроге улицу на пересечении Мариупольского шоссе, пер. 21-й Мариупольский и ул. Таврической (61:58:0005257:141) хотят назвать улицей имени Николая Алексеевича Данюшина. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Николай Алексеевич Данюшин (1919 – 1992) с 1939 года призван в Красную Армию, обучался в авиационной школе стрелков — радистов. С первых дней войны участвовал в боях с немецко – фашистскими захватчиками. С 1942 года участвовал в героической обороне Ленинграда. Всего в годы ВОВ совершил 285 боевых вылетов, сбил лично 3 истребителя и 10 самолетов уничтожил совместно с другими стрелками. Удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден Орденом Ленина, орденами Отечественной Войны 1 и 2 степеней, Орденом Красной Звезды. Вернувшись, с войны посвятил свою жизнь педагогической деятельности, работал в образовательных учреждениях города Таганрога преподавателем истории. За плодотворную педагогическую деятельность награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Мнения по вопросу присвоения элементу улично-дорожной сети наименования — ул. имени Николая Алексеевича Данюшина, можно направлять в течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения на электронную почту комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Таганрога: kaig@tagancity.ru. Либо почтовым отправлением по адресу: ул. Петровская, 73, кабинет 505, комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Таганрога, контактный тел. 312-843 (ответственный специалист – Смирнов Тимур Алексеевич).

Фото «Таганрогской правды»