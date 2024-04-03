«Каренины. Лабиринты памяти» — премьера названной так психодрамы в минувшие выходные прошла в Таганрогском театре имени А.П. Чехова. Режиссер-постановщик спектакля – уже известная таганрогским театралам Анна Фекета. Авторы сценария – знакомая читателям нашей газеты благодаря своим театральным рецензиям Ольга Головкова и Анна Фекета.

Лауреат ряда международных театральных фестивалей Анна Фекета в Таганрог приехала по приглашению художественного руководителя нашего Чеховского театра Сергея Герта. Было это недавно – в 2021 году. Но «Каренины. Лабиринты памяти» — уже третья её работа в нашем городе, причем каждая из постановок оказывается новой яркой страницей в богатой театральной истории нашего города.

1 октября 2021 года наш театр свой 195-й сезон открыл премьерой спектакля «Пер Гюнт» по одноименной пьесе Генрика Ибсена.

В апреле прошлого года театральный Таганрог был потрясен премьерой спектакля «Макбет.net» по мотивам трагедии Шекспира.

И вот – новая постановка, новое потрясение.

Премьера состоялась 30 марта. Эта дата считается Днем рождения психоанализа: 30 марта 1896 года в Париже вышел в свет журнал, в котором среди многих прочих материалов была опубликована статья малоизвестного венского психиатра Зигмунда Фрейда: он ввел в научный оборот новый термин – «психоанализ», обозначивший новое направление в психологии и психотерапии. Что примечательно, на эту же дату приходится Всемирный день биполярного расстройства. Анна Фекета удивилась, узнав о таком совпадении. Совпадение – явно неслучайное: все неслучайно в мире этом, как и в том.

Новый спектакль уникален. Эта пьеса была написана специально для Таганрогского театра имени Чехова, — отметила режиссер-постановщик. – Авторы сценария – Ольга Головкова и я. Переосмыслив роман Льва Николаевича Толстого, мы сконцентрировались на судьбе того человека, который больше всех пострадал от событий, описанных писателем, — на сыне Анны и Алексея Александровича Карениных Серёже.

Волею сценаристов и режиссера повзрослевшему Серёже пытается помочь психотерапевт. И, в конце концов, ей это удается.

Сергей долго не мог обрести гармонию и счастье. Причиной была его уверенность в том, что его никогда не любили родители. Свою ошибку он осознал, когда этот мир оставили уже и мама, и отец. Что примечательно, аналогичное заблуждение было и у его матери, у Анны Карениной.

Анна Фекета вовсе не собиралась привязываться к Году семьи. Это оказалось еще одним неслучайным совпадением. Её новая работа стала своеобразным посвящением памяти отца: Народный артист России, театральный режиссер, поставивший свыше двухсот спектаклей, Иосиф Васильевич Фекета оставил этот мир в минувшем году. На премьере присутствовала вдова Иосифа Васильевича, мама Анны, заслуженная артистка России Наталья Дмитриевна Долгалева. В зрительном зале рядом с ней сидели её пятилетний внук и зять, художник спектакля «Каренины. Лабиринты памяти» Александр Неделько. К слову, у режиссера и у художника постановки – множество интересных находок, помогающих проникнуть в глубокие смыслы. Свою лепту в оригинальную сценографию внесла и Ольга Головкова, её на творчество вдохновляли малышка-дочь и муж — актер Михаил Головков.

Анна Фекета призналась, что уже с первой совместной работы, с «Пер Гюнта», полюбила таганрогскую труппу. Один из талантов этого режиссера – умение раскрывать разнообразные таланты каждого из артистов. В спектакле «Каренины. Лабиринты памяти», наряду с профессиональными взрослыми актерами и актрисами, задействованы два ребенка – артистические дети.

Однако на всякий случай — предупреждение: возрастное ограничение постановки для зрителей – 18+.

Психодрама «Каренины. Лабиринты памяти» побуждает зрителя к ревизии темных уголков своей души, а также, что не менее важно, — к принятию и приятию себя и окружающих.

Антон САХНОВСКИЙ.

Фото Сергея Плишенко