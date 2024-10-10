Обращения таганрожцев были рассмотрены в рамках «депутатского треугольника»

10 октября депутат Государственной Думы РФ Сергей Бурлаков, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Татьяна Михеева и председатель городской Думы Роман Корякин совместно провели в Таганроге очередной приём граждан.

Обращения таганрожцев были рассмотрены в рамках программы взаимодействия депутатов трёх уровней – так называемого «депутатского треугольника». Эта форма работы не первый год успешно практикуется в нашем городе.

«Депутатский треугольник» неоднократно доказывал полезность и эффективность в решении различных вопросов, поднимаемых таганрожцами, – отметил Роман Корякин. – Чаще всего это касается сложных ситуаций, выходящих за пределы местной компетенции, когда требуется подключать вышестоящие структуры, инициировать на региональном и федеральном уровне изменения в законодательство. Мы обязательно будем продолжать эту работу».

Благодарственными письмами депутата Государственной Думы РФ были поощрены двое таганрожцев с активной гражданской позицией. Директор Таганрогского механического колледжа Рафаил Магеррамов отмечен за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в образование и воспитание молодёжи.

Второе благодарственное письмо Сергей Бурлаков вручил студенту Таганрогского института им. А.П. Чехова, учителю географии школы №6 Юрию Голобородько – за участие в научной студенческой деятельности, спортивные достижения и вклад в развитие волонтёрского движения.

С особым чувством признательности и уважения Сергей Бурлаков, Роман Корякин и Татьяна Михеева приветствовали Наталью и Александра Горьковых – родителей таганрожца Давида Кадуцкого, погибшего в ходе СВО. Александру Горькову была вручена медаль общественного признания «Отец солдата».

«Спасибо вам за воспитание сына-героя, – поблагодарил Сергей Бурлаков. – Такими бесстрашными бойцами, настоящими защитниками Родины гордится Таганрог и вся Россия».

Давид Кадуцкий проходил службу по контракту в рядах ВДВ. В составе разведывательной группы спецназначения участвовал в боевых действиях на территории Сирии, с осени 2022 года – в специальной военной операции. Героически погиб на территории ЛНР в феврале 2023 года, заслонив собой товарищей от прилетевшей мины. Был награждён медалями «Участнику военной операции в Сирии», «90 лет воздушно-десантным войскам России» и посмертно Орденом Мужества.

Источник: городская Дума Таганрога