Оборудование таганрогского котлостроительного завода доставили на Иркутскую ТЭЦ-9

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) завершил поставку комплектующих для парового котла ТП-81 Иркутской ТЭЦ-9.

Последним на станцию отправлен барабан высокого давления. Он остается одним из самых габаритных узлов котлоагрегата, несмотря на уменьшение внутреннего диаметра с 1800 до 1600 мм. Толщина стенок барабана сохранена и составляет 115 мм.

В рамках заказа «Красный котельщик» поставил на ТЭЦ экраны, перегреватели, барабан, трубопроводы, конденсационную установку и выносные циклоны. Кроме этого, предприятие осуществляло проектные работы, касающиеся площадок и лестниц котлоагрегата, изоляции, декоративной обшивки, электрооборудования, освещения, контрольно-измерительных приборов.

Масштабный проект выполнен в рамках государственной программы модернизации тепловых электростанций. По окончании отопительного сезона на Иркутской ТЭЦ-9 начнется замена отработавшего свой ресурс оборудования на новое. Его шефмонтаж и шефналадку также обеспечит ТКЗ.

Технические решения специалистов предприятия позволят продлить срок эксплуатации и повысить надежность котлоагрегата. Это положительно скажется на эффективности всей станции, — отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Фото ТКЗ