Оборудование «Красного котельщика» установили на Пермской ГРЭС

Для модернизации энергоблока №1 Пермской ГРЭС Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) спроектировал и изготовил крупную партию оборудования общим весом более 2000 тонн.

Значительная часть поставки – пароперегреватели парового котла ТПП-804. При проектировании оборудования применялись современные технические решения, позволяющие продлить эксплуатационный ресурс блока.

Ресурсная замена ключевого оборудования на современные аналоги выполнена в рамках государственной программы модернизации энергетических мощностей. Участие «Красного котельщика» в обновлении одной из крупнейших тепловых электростанций России способствует повышению надежности и эффективности первого энергоблока.

Модернизированный специалистами донского предприятия котлоагрегат Пермской ГРЭС успешно прошел комплексное опробование и был введен в эксплуатацию. Помимо поставки, котлостроители обеспечивали шефнадзор за монтажом и наладкой оборудования, принимали участие в пусковых операциях и гарантийных испытаниях, — отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Ранее мы сообщали, что подогреватели высокого давления производства «Красного котельщика» прошли входной контроль и установлены в проектное положение на Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова в Казахстане.